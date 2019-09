Presidente da CRE não gostou do ‘nossa Amazônia’ de Macron

Gustavo Zucchi

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), se juntou ao time dos que não ficaram nada satisfeitos com o tuíte do presidente francês, Emmanuel Macron, clamando para que o G-7 discuta o problema da “nossa Amazônia”. Ao BRPolítico, ele disse que o Senado vai “agir diplomaticamente” enquanto a questão estiver na esfera do debate. “Mas não venha pisar no nosso calo na questão de impedimentos econômicos que haverá reação”, disse.

