Presidente da Embratur segue cartilha de Bolsonaro e ataca imprensa

Gilson Machado, presidente da Embratur e sanfoneiro oficial das lives de Jair Bolsonaro, seguiu a cartilha do presidente de ataques à imprensa. Em cerimônia de comemoração aos 54 anos da agência de fomento ao turismo, Machado disse que os jornalistas “chafurdam” atrás de notícias ruins.

“Se por acaso uma agência da ONU estivesse aqui no Brasil vou dar um exemplo, tipo a OMS, tivesse mostrando os números do Covid, notícias ruins do Brasil, eu não tinha dúvidas que os senhores todos estariam atrás, chafurdando e procurando problema”, afirmou.

Jair Bolsonaro estava presente na cerimônia, mas não discursou. Machado, figurinha carimbada em quase todas as lives do presidente, mesmo quando o assunto passa longe do turismo, ainda entregou uma placa para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. E para terminar a sessão de agrados a Bolsonaro, ainda disse que o Brasil preserva a Amazônia e o meio ambiente.