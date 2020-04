Presidente da Embratur zomba de vítimas com ‘dança do caixão’

O presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, aderiu ao chamado “meme do caixão” ao adaptar a montagem com a cara do presidente Jair Bolsonaro, conforme flagrou O Globo. O vídeo original vem de funerais reais em Gana gravados para uma reportagem da BBC em 2017. Na época, o carregador de caixões alegou que “quando o cliente vem até nós, perguntamos: ‘Você quer algo solene ou um pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia? É só pedir que nós fazemos”. O Brasil registra hoje 1.223 mortes e 22.169 casos confirmados de covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.

No final de março, o ministro Luiz Henrique Mandetta alertou Bolsonaro sobre os perigos de relaxar as recomendações das autoridades sanitárias do País e do mundo a favor do isolamento social. “Estamos preparados para o pior cenário, com caminhões do Exército transportando corpos pelas ruas? Com transmissão ao vivo pela internet?”, disse à época o titular da Saúde.