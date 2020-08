Presidente da FPA defende teto de gastos e pede legislação ambiental

O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Alceu Moreira (MDB-RS), se juntou ao coro em defesa do teto de gastos. Segundo o parlamentar, o Congresso não pode “nem pensar em romper com a lei do teto”. As soluções também caminham junto com o que foi proposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ): reforma administrativa e a reforma tributária são os destaques. Mas ele ainda cita a lei da conectividade, a lei do gás e até mesmo a aprovação da nova legislação ambiental. “Mão na massa é de absoluta e vital importância para a geração de emprego”.

É minha obrigação falar abertamente sobre quais caminhos temos na retomada pós-pandemia. Primeiro, pensar em romper lei do teto é incabível! Temos reformas Administrativa, Tributária e muitas leis disruptivas prontas para serem votadas no Congresso. União e trabalho sempre! 🇧🇷 pic.twitter.com/GeJsnCLwR2 — Alceu Moreira (@Alceu_Moreira) August 13, 2020