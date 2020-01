Presidente da Funai em conflito com indígena bolsonarista

Equipe BR Político

O presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, que é delegado da Polícia Federal, afirmou ao Globo que fará uma interpelação judicial contra a indígena Ysani Kalapalo, que integrou a comitiva presidencial brasileira na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em setembro do ano passado. O racha entre os dois defensores de propriedades rurais se deu após a youtuber afirmar que Marcelo não tem correspondido às suas expectativas de combater as ONGs. “A verdade é que no final a bronca toda vai ficar sempre nas costas do ministro Sérgio Moro. Volta para trabalhar Presidente da Funai”, escreveu ela em uma rede social, acrescentando em outra que o “Presidente da Funai está de férias e o direito de propriedade dos produtores vai sendo desrespeitado”.

Marcelo não gostou e lhe respondeu, segundo reprodução de mensagem feita por ela em seu canal. “Vc, Ubiratã (advogado) e outros continuam atacando minha administração. Infelizmente terei de interpelar vocês judicialmente… Não estou fazendo nada de errado e Será proposta sua interpelação judicial. Não admito ofensas ao meu nome!!!”, escreveu ele em aplicativo.

Ysani surgiu das mãos do presidente Jair Bolsonaro como contraponto à liderança consolidada de Raoni entre os indígenas na época da última edição da Assembleia-Geral da ONU. Na ocasião, ela foi alvo de manifestações públicas de repúdio de 14 caciques da região do Xingu. Já o delegado da Polícia Federal assessorou parlamentares ruralistas na época da polêmica CPI da Funai, em 2017, que pediu indiciamento de antropólogos, integrantes de ONGs e servidores da Funai. Também foi assessor para assuntos agrários do ex-ministro Carlos Marun na gestão do ex-presidente Michel Temer.

Ela diz em vídeo publicado na segunda, 13, que “o atual presidente da Funai não está exercendo para aquilo que ele foi posto, que é combater as ONGs da Amazônia que exploram os índios. Ainda não estou vendo os resultados dele. Como forma de querer calar minha boca, literalmente me intimidar, diz que vai entrar com interpelação judicial para que eu me cale. Sinto muito lhe dizer agora, mas não vai”.