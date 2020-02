Presidente da Funasa é exonerado

Equipe BR Político

O Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12, traz a exoneração do presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Ronaldo Nogueira, alvo da Operação Gaveteiro, da Polícia Federal. Chama atenção o fato de que a demissão não foi feita por vontade do governo, mas sim a pedido de Nogueira, que foi ministro do Trabalho do governo Temer.

Na quinta-feira, 6, a PF deflagrou operação no prédio da Funasa em que apura desvios do extinto ministério. A investigação tenta identificar desvios por meio da contratação de uma empresa da área de tecnologia.