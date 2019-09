Presidente da MP do FGTS quer saque de mais de R$ 500

Gustavo Zucchi

As emendas que aumentarem o teto do saque do FGTS terão apoio do presidente da Comissão Especial que debaterá a medida provisória do tema, Chico Rodrigues (DEM-RR). Ao BR Político, Rodrigues disse que se pudesse ele mesmo apresentaria uma emenda sobre o tema. “Gostaria que em momentos de crise possamos estabelecer parâmetros que possam aumentar este valor para mais”, afirmou. Ele acredita que emendas sobre o tema não deverão ter dificuldades de entrar no relatório do deputado Hugo Motta (Republicanos-PI). / G.Z.

