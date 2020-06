Presidente da OAB critica mudanças no Código de Trânsito: ‘A morte é o mote’

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz criticou os esforços do governo que resultaram na aprovação da mudança no Código de Trânsito. “Com 50 mil mortos e a pandemia subindo a rampa do contágio, o ‘governo’ agora investe suas energias na flexibilização do Código de Trânsito, que conta com antiga antipatia do “presidente”, provavelmente por já ter poupado 40 mil vidas”, afirmou em suas redes sociais.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 23, o texto-base do projeto de lei que altera o Código de Trânsito. Dentre as mudanças, está uma maior validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma alteração no sistema de pontuação de multas. “Não é exagero dizer que a morte é o mote”, completou Santa Cruz.