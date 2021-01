Presidente da OAB fala em ‘enquadramento cristalino’ de crime de responsabilidade

Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, falou que atentar “contra a vida” é o crime de responsabilidade com “enquadramento mais cristalino”. “Não existe enquadramento mais cristalino em cometimento de crime de responsabilidade por presidente da República do que atentar contra a inviolabilidade do direito à vida”, disse o advogado.

A pressão por um possível impeachment de Jair Bolsonaro aumentou nos últimos dias. Em especial, devido à atuação da presidência diante do caos em Manaus com o crescimento da pandemia de coronavírus. “É urgente restaurar a garantia dos direitos fundamentais no país. Estamos ouvindo a todos”, completou Santa Cruz.