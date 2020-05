Presidente da OAB: ‘General Heleno, saia de 64’

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, condenou o “alerta” do general Augusto Heleno feito em nota contra o pedido para que os celulares do presidente da República e do filho, Carlos Bolsonaro, sejam apreendidos para perícia.

@gen_heleno , as instituições democráticas rechaçam o anacronismo de sua nota. Saia de 64 e tente contribuir com 2020, se puder”, escreveu Santa Rosa nesta tarde de sexta, 22, no Twitter, em referência ao golpe militar de 1964.

Na nota, o general diz: “O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.