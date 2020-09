Presidente da OAB sobre tuítes Heleno: ‘Jogo das sete fake news’

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, se juntou ao coro que critica o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, após a “teoria da conspiração” da última sexta-feira. Santa Cruz chamou as postagens do militar de “jogo das sete fake news” após Heleno ter divulgado em suas redes sociais que as críticas à política ambiental do governo seriam uma espécie de “complô” entre a líder indígena Sonia Guajajara e o ator Leonardo DiCaprio.

“Os tweets do General Heleno se tornaram ‘jogo das sete fake news'”, disse Santa Cruz. “O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não tem o menor pudor ao propagar mentiras conspiracionistas, tentando tachar de “crime de lesa-pátria” a defesa dos biomas brasileiros!”, completou.