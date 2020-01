Presidente dá ‘sinal verde’ para Brasil entrar no Acordo de Compras da OMC

Equipe BR Político

Em publicação no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que autorizou a entrada do Brasil no Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio (OMC). A mensagem foi publicada na manhã desta quinta-feira, 23. O acordo, do qual fazem parte países da Europa, além de EUA, China e Japão, obriga seus membros a dar condições isonômicas a empresas estrangeiras e nacionais em licitações públicas nas áreas de bens, serviços e infraestrutura.

“Em respeito ao dinheiro do pagador de imposto, buscaremos licitações mais transparentes e com ampla concorrência internacional, abrindo ainda um mercado de USD 1,7 trilhão/ano para empresas brasileiras”, escreveu o presidente.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante sua ida ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, já havia afirmado que o Brasil entraria no acordo. Segundo o ministro, a adesão é também um “ataque frontal à corrupção”.