Presidente de comissão da tributária revela ‘pedidos’ para Maia

O presidente da comissão mista que discute um projeto único de reforma tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), fez nesta semana dois “pedidos” ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ambos, envolvendo o Maranhão. Como o próprio senador anunciou em suas redes sociais, ele pediu pela inclusão de seu Estado no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A inclusão é prevista em um projeto do próprio Rocha que está parado na Comissão de Finanças e Tributações da Câmara desde o final do ano passado.

O outro pedido do senador foi a aprovação de um novo marco legal para as Zonas de Processamento de Exportação (ZPE). Rocha também tem um projeto sobre o tema, que instituiu uma área de livre comércio com o exterior na Ilha de Upaon-Açu, onde fica a capital São Luís. Um novo marco beneficiaria a zona de exportação do MA, uma das bandeiras defendidas pelo Senador.

Os pedidos foram feitos em almoço de Rocha com Maia e que contou com a presença do relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).