Presidente divulga ‘panelaço’ a favor do governo

O presidente Jair Bolsonaro promoveu um “panelaço” a favor do governo, segundo ele, marcado para esta noite de quarta, 18, quando também está previsto o chamado “barulhaço” organizado pela oposição nas redes sociais . Na noite de ontem, vários bairros de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília registraram batidas de panelas contra o presidente. Como você leu mais cedo aqui no BRP, a medição de redes sociais do Palácio detectou forte erosão do apoio a Bolsonaro.

A iniciativa da esquerda, marcada para as 20h30, afirma ser motivada pela defesa do “SUS, por educação, pelos nossos direitos, por democracia”. A data também será marcada por greve de servidores públicos, como em São Paulo, e de trabalhadores na educação pelo país, segundo o PT. Já o panelaço a favor do governo será às 21h.

O campo progressista despreza o termo “panelaço” por ter sido empregado em atos com panelas por defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff desde suas varandas. Por isso, há representantes da esquerda que ignoram o “barulhaço” porque, dizem, é o mesmo que “panelaço”.