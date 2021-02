Presidente diz haver acordo para votação do excludente de ilicitude

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta, 4, que está acertado e conversado com Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) a votação do polêmico projeto de ampliação do excludente de ilicitude para agentes de segurança. O tema fez parte do pacote anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2019, mas acabou sendo rejeitado pela Câmara dos Deputados, na votação final do projeto.

“Pretendo botar em votação, já acordado e conversado com os presidentes da Câmara e do Senado, e vai passar pelo Parlamento, o excludente de ilicitude para o policial em operação. O policial em operação tem que ter uma garantia, e quem manda as Forças Armadas para a rua sou eu. Quem bota o policial na rua é o governador Ratinho. Nós temos que ter responsabilidade. Homens sérios, honestos, chefes de família, trabalhadores não podem, após o cumprimento da sua missão, receber a visita do oficial de Justiça para começar a responder um inquérito, ou até mesmo receber uma ordem de prisão preventiva. Isso não pode acontecer. Se ele está armado nas ruas é porque nós colocamos as armas nas mãos dele. E eu tenho certeza que o Parlamento, muito bem representado aqui por praticamente 20 deputados federais e dois senadores do Paraná e de Santa Catarina, saberão aperfeiçoar esse projeto e aprová-lo para o bem de todos nós”, disse o presidente, durante cerimônia de inauguração de um complexo esportivo, em Cascavel (PR).

O excludente de ilicitude está previsto no artigo 23 do Código Penal, que exclui a culpabilidade de condutas ilegais em determinadas circunstâncias. Diz: “não há crime quando o agente pratica o fato: em estado de necessidade; em legítima defesa; em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”.

O parágrafo único, no entanto, diz: “O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.”

E o projeto apresentado pelo Executivo pedia: “O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção”, o que gerou polêmica entre juristas e parlamentares.