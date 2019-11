Presidente diz que 38 de partido não vem de revólver

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro negou no sábado, 23, que o número 38 de seu partido em formação, Aliança pelo Brasil, tenha inspiração do calibre de revólver. Segundo ele, é por causa de ele ser o 38º presidente do Brasil. “Trigésimo oitavo presidente da República. Se alguém quer associar às armas, vão pegar o 12 do PDT, calibre 12, 45 (PSDB) e outros números que tem por aí”, respondeu ao ser questionado pela imprensa durante um evento na Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, no Rio de Janeiro. Na quinta, ele afirmou que o 38 fora escolhido por ser “mais fácil de gravar”.