Presidente diz que ‘ganhou’ de Doria após paralisação de testes de vacina

Na manhã seguinte ao anúncio da paralisação dos testes com a vacina da farmacêutica chinesa Sinvac em parceria com o Instituto Butantan, o presidente Jair Bolsonaro exaltou nesta terça, 10, pelo Twitter, ações do Ministério da Ciência e Tecnologia no combate à pandemia. Ele respondeu a um usuário que “ganhou” do governador João Doria (PSDB-SP). “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O Presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, escreveu.

A morte à qual o presidente faz referência não tem relação com o teste do imunizante, disse o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Abaixo as ações do MCTIC:

“Baseado nas diretrizes da Redevirus, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o @mctic: 1. Buscou entre 2000 medicamentos e encontrou a Nitazoxanida como remédio de reposição, cientificamente demonstrado no tratamento precoce da covid que reduz a carga viral.

2. Está realizando testes clínicos para verificar a vacina BCG em 1000 profissionais de saúde como uma maneira preventiva do COVID, reforçando o sistema imunológico.

3. Desenvolveu reagentes nacionais e Testes diagnósticos sem reagentes.

4. Testou plasma convalescente em pacientes para tratamento avançado.

5. Faz testes em todo o Brasil para monitorar o sequenciamento genético e mutações do vírus para garantir eficiência da vacina nacional.

6. Investe em pesquisa para conhecer a patogênese da doença.

7. Investe em 15 protocolos de vacinas nacionais e uma delas já está em fase de testes clínicos com humanos.

8. Aumentou 13 laboratórios de campanha e 14 laboratórios de Nível de biosegurança 2 foram transformados em nível de bioseguranca 3.

9. Desenvolveu tecnologia de ventiladores pulmonares 100% nacionais, dando independência ao Brasil de importações.

10. Desenvolve diversas inovações como cremes profiláticas, bioreagentes nacionais para álcool em gel, diversos testes clínicos, etc.

11. O Ministro @Astro_Pontes e o Presidente @jairbolsonaro trabalham, desde fevereiro, ao lado da ciência, no combate ao COVID-19.”