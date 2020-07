Presidente diz que ‘gostaria de decidir hoje’ indicação para o MEC

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 7, que “gostaria de decidir hoje” o nome do próximo ministro da Educação. Faz exatamente uma semana que o professor Carlos Alberto Decotelli pediu demissão do cargo, após cinco dias à frente da pasta. O comentário foi feito pelo presidente em coletiva no Palácio da Alvorada para anunciar que testou positivo para o novo coronavírus.

Segundo Bolsonaro, ele está analisando “excelentes currículos”. “Mas, quando vê o problema de perto, quando a gente mostra para eles, alguns declinam e outros pedem mais tempo para pensar”, disse Bolsonaro, pouco depois de reclamar que “a política de Paulo Freire não deu certo”.

O presidente não quis revelar se há algum favorito ao posto. Disse apenas que hoje espera entrar em contato com um candidato de São Paulo. “Talvez seja ele”, afirmou.

Bolsonaro confirmou ainda que chegou a sondar o deputado Major Vitor Hugo como candidato a ministro da Educação. O presidente chegou a dizer que ele seria “um excepcional reserva para essa situação”. Na avaliação do presidente, no entanto, o nome seria criticado por se tratar de mais um militar no governo.

“Temos como reserva até o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara”, disse. “É confiança em primeiro lugar. Você não pode fugir disso daí. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização. Em poucos dias ele estudou o Ministério da Educação, apontou os problemas”, disse.