Presidente diz que haverá vacina para todos e grátis

Bastou o governador João Doria (PSDB-SP) anunciar no início da tarde desta segunda, 7, que São Paulo irá vacinar profissionais de saúde, idosos, quilombolas e índios a partir do dia 25 de janeiro, e de forma gratuita, para o presidente Jair Bolsonaro também tocar no assunto.

Segundo escreveu em sua rede social, a vacina será gratuita e não obrigatória. O Ministério da Saúde, no entanto, prevê para março o início da campanha de vacinação da população brasileira.