Presidente diz que leis são ‘para proteger as maiorias’

Equipe BR Político

“As leis têm que ser feitas para proteger as maiorias”, disse o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira, 16. E continuou: “Eu estou errado? Quero ver se estou errado. Se é para proteger a minoria vamos proteger aí o assassino, o serial killer, eles são minorias”, disse o presidente, Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira, 16. O comentário foi feito por ele depois de ser perguntado sobre o que ele espera da atuação do próximo procurador-geral da República no que diz respeito grupo minoritários. Após a explicação de Bolsonaro sobre o que seriam minorias, o presidente foi alertado por uma repórter que o “conceito” de minorias é outro. E ele respondeu: “Eu não sou politicamente correto e ponto final. Eu detesto o politicamente correto”, afirmou o presidente.