O presidente Jair Bolsonaro “oficializou” que não vai participar de campanhas eleitorais municipais no “primeiro turno” neste ano. O segundo turno estaria aberto. Segundo ele, o assunto foi discutido em café da manhã neste sábado, 8, com Murilo Hidalgo, Diretor do Paraná Pesquisas, conforme publicado em seu perfil no Facebook.