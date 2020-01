Presidente diz que não precisa ‘fritar ministro para demitir’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro, que chegou nesta sexta, 24, à Índia, disse que não precisa “fritar” publicamente ministros com a intenção de demiti-los. Em entrevista ao Jornal da Band , da TV Bandeirantes, ele elogiou o trabalho do ministro Sérgio Moro à frente da pasta de Justiça e Segurança, mas ressaltou o papel de governos estaduais na melhoria de índices de segurança pública do País, discrepando do discurso de Moro. “(Moro) está fazendo um bom trabalho no tocante à segurança, juntamente com os secretários de Estado. Não é o trabalho nosso apenas, ele faz a parte dele”, disse Bolsonaro. “Eu não preciso ‘fritar’ ministro para demitir.”

Bolsonaro descartou a recriação do Ministério da Segurança Pública – uma ideia que, dois dias antes, estava em estudo. Ele negou que o entendimento, feito após uma reunião com secretários estaduais da área de Segurança Pública, tivesse a intenção de esvaziar o papel de Moro no tema. Enquanto presidente eleito, a promessa de Bolsonaro feita a Moro, inclusive exposta publicamente, era de que o ex-magistrado comandaria o “superministério” de Justiça e Segurança Pública.