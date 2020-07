Presidente diz que testou positivo em novo exame de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 15, que o novo exame de coronavírus que realizou na manhã da terça teve resultado positivo. Em live nas redes sociais, Bolsonaro disse que está bem. Mais cedo em entrevista à CNN, o presidente afirmou que está sem sintomas como febre e falta de ar. Na noite da segunda o presidente também havia afirmado estar sem sintomas.

Bolsonaro, que tem feito propaganda da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19, mesmo sem evidência científica, afirmou que continua usando o remédio e mantém exames para monitorar possíveis efeitos colaterais no coração. O presidente deve realizar mais um exame de coronavírus nos próximos dias. Como você leu no BRP, desde quando Bolsonaro informou sobre a confirmação de seu diagnóstico de contaminação pelo coronavírus, no dia 7, as atualizações oficiais sobre seu estado de saúde têm sido escassas.