Marcelo de Moraes

Em audiência na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, afirmou nesta tarde de terça, 10, que Jair Bolsonaro é contra a privatização do Banco do Brasil e que, por isso, ele não será vendido.

Novaes admitiu ser a favor da privatização, mas entende que essa decisão é política e que o presidente é contrário. “Não vai acontecer”, disse Novaes no colegiado.