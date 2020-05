Presidente do BB diz que TCU é uma ‘usina de terror’

Na reunião ministerial do dia 22 de abril, o ministro Paulo Guedes troca uma bola com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, sobre a possibilidade de privatização do banco. Em certa altura, o titular da Economia pede para Novaes revelar seu “sonho”, que vem a ser o do próprio Guedes. O presidente Jair Bolsonaro intervém para que a revelação só fosse feita em 2023. Pressionado por Guedes na conversa, Novaes cede, não sem antes elogiar o BB, e critica o “lado ruim de ser estatal”, que vem a ser representado pelo controle do Tribunal de Contas da União.

Guedes introduz:

“Banco do Brasil a gente não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo.”

Novaes tenta defender a própria pele:

“Apesar de todo o aumento de risco que passou haver no sis … no sistema bancário. O Banco do Brasil tá expandido bastante seus empréstimos e …”

“A agricultura, a … a ministra Teresa Cristina é testemunha aqui de que o apoio tá sendo muito grande e … e … nós tamos numa situação confortável, ministro. Porque, a … primeiro porque na … na … em termos de liquidez, a, o público vê o Banco do Brasil como um porto seguro.”

“Então, nós não tamos tendo problemas que outros bancos tão tendo de … de preocupação com … com a liquidez do banco, com a higidez do banco. É … e na nossa, a … a … na nossa formação de … de … de resultado, as pessoas físicas tem um, um papel preponderante dentro do Banco do Brasil e nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de … de … de empresas públicas, das forças armadas, (balbuciando) que … que … em termos relativos estão numa situação mais segura do que o cidadão comum, que … que não participa de … de … de .. . de … de empresas públicas.”

Guedes pressiona duas vezes com a mesma frase:

“Mas só confessa o seu sonho.”

Novaes, pressionado, concorda:

“Em relação (risos) à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento e com a Caixa cuidando do fim soei … do … do … da área social, o Banco do Brasil estará … estaria pronto pa … para um programa de privatização, né?”

Guedes escuta e Novaes continua até atacar o TCU:

” E fica só o lado ruim de ser estatal, pesando no Banco do Brasil. Quer dizer, a gente não tem a mesma facilidade de contratação, a gente não tem a mesma facilidade de demissão de maus funcionários e … e … e vai … vai por diante. Quer dizer, tudo tem [que su … submeter ao governo, tem o Tribunal de Contas travando tudo, não é? Tribunal de Contas é, hoje em dia, é um … é uma usina de terror. Quer dizer, se … se a gente faz … se a gente faz alguma coisa tá arriscado a ir pra cadeia. Se não faz, é … é processado por inação, não é? Porque você não tomou as providências que tinha que ter tomado, então … então é vi … virou … virou um terror isso.”