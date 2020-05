Presidente do BNDES: ‘Subscrevo as palavras’ de Salles

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, concorda em gênero, número e grau com o ministro Ricardo Salles, segundo afirmou na reunião ministerial do #22A. Como você leu aqui no BRP, o titular do Meio Ambiente demonstrou toda sua fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a hora é agora para “passar a boiada” na forma de decretos e portarias, enquanto a imprensa está ocupada com a pandemia. O chefe do Planalto se referiu a Montezano na reunião como “garoto”.

Montezano abraça a ideia do colega:

“Segundo aqui eu subscrevo as palavras do ministro Salles. É o que a gente tem observado nos projetos e concessões e etc. Um da … uma parte crítica é essa legislação, ou funcionamento da máquina pública. É um momento muito oportuno pra gente aproveitar isso, e isso faz uma baita diferença no preço de um projeto, na velocidade, faz muita diferença. Então eu subscrevo aqui as palavras do … do ministro Salles”.

Salles saiu com a sua pelo Twitter após repercussão internacional de sua fala:

“Sempre defendi desburocratizar e simplificar normas, em todas as áreas, com bom senso e tudo dentro da lei. O emaranhado de regras irracionais atrapalha investimentos, a geração de empregos e, portanto, o desenvolvimento sustentável no Brasil.”