Marcelo de Moraes

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reforçou, neste sábado, as críticas à política ambiental do governo brasileiro e para considerar difícil que o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul tenha uma confirmação harmoniosa.

“A União Europeia concorda com o acordo UE-Mercosul. Mas é difícil imaginar uma ratificação harmoniosa enquanto o governo brasileiro permitir a destruição dos pulmões verdes do planeta Terra”, escreveu Tusk no seu Twitter.