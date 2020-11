Presidente do Consórcio do Nordeste cobra retomada dos testes da Coronavac

O presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), solicitou na última terça-feira, 10, a retomada dos testes em fase 3 da vacina Coronavac, o mais breve possível, com o acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido do governador vem na esteira da divulgação de informações de que a morte do voluntário do imunizante contra a covid-19 , motivo alegado pela agência para interromper os testes, teria sido provocada por suicídio, sem ter qualquer ligação com a vacina.

“A Anvisa e o Instituto Butantan têm uma história de respeito, rigor e de destaque nessa área com vacinas. Por isso, o Consórcio Nordeste pede que sejam adotadas medidas imediatas para a continuação dos testes da fase 3”, solicita Dias.

Ontem, o Brasil registrou 23.976 novos casos e 610 óbitos em 24 horas, segundo atualização do Ministério da Saúde.

“Salvar vida de brasileiros! É isso que neste instante tem que estar em primeiro lugar. Nós, do Consórcio Nordeste, sempre apostamos na ciência e assim manifestamos nossa confiança nas instituições, a exemplo da Anvisa como reguladora, o Butantan, sediado em São Paulo, e a Fiocruz, com sede no Rio de Janeiro. Elas são base nas informações apresentadas de que há necessidade de acompanhamento da Anvisa na fase três dos testes com a Coronavac. Para que tenhamos, com isso, assim como recomenda a própria Organização Mundial de Saúde, as condições de uma autorização emergencial, considerando as regras de segurança e eficácia da vacina”, destacou Wellington Dias.

O presidente do Consórcio Nordeste destacou que “a vacina é um instrumento para salvar vidas e também de colocar o Brasil e a economia em condições de andar de forma firme e segura”, declarou.