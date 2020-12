O presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT) vai se reunir na terça-feira, 8, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, às 11h, no Ministério da Saúde. Na pauta, eles vão tratar do Plano Nacional de Imunização e Plano Estratégico de Vacinação do Brasil.

“O Ministério da Saúde deve adotar pelo dito múltiplas vacinas e devemos tratar de detalhes”, disse Dias, que também é coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores.