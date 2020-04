Presidente do MDB se encontra hoje com Bolsonaro

Na sua estratégia de aproximação com os dirigentes dos partidos que fazem parte do chamado Centrão, Jair Bolsonaro se encontra nesta tarde com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, também vai participar da conversa.

“Sou presidente do MDB, e é meu dever discutir ações em favor do povo brasileiro de forma transparente e, acima de tudo, democrática”, disse Baleia.

“Precisamos de um pacto de união nacional para enfrentar o COVIDー19 e seus impactos. Não é hora de disputa política nem de discursos agressivos. É hora de bom senso. A Constituição nos dá instrumentos para agir. O MDB cumprirá seu papel de buscar sempre o ponto de equilíbrio”, acrescentou.

Bolsonaro tem intensificado as conversas com o Centrão para tentar formar uma base mínima de apoio no Congresso que impeça qualquer tentativa futura de aprovação de um impeachment. Com o movimento, Bolsonaro também tenta enfraquecer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.