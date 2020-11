Presidente do PSDB em SP diz que ‘não nacionalizou, nem vai nacionalizar’ eleição

O presidente do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, tentou em entrevista ao BRPolítico desvincular a eleição municipal na capital paulista dos embates ao nível nacional entre a sigla e Jair Bolsonaro. “Não nacionalizamos a campanha, nem vamos nacionalizar”, disse Alfredo. ”

Vamos discutir os problemas da cidade, o que é melhor para população”, afirmou. “A forma que o presidente Bolsonaro se porta, fazendo campanha para vereador no Rio de Janeiro, fazendo campanha para candidatos a prefeito. Ele tem que liderar o País. Não tem que estar preocupado com as eleições para prefeitura.”

Perto de ver Bruno Covas conquistar uma votação expressiva em São Paulo, Alfredo ainda avaliou que “as coisas começam a voltar ao normal”, de forma semelhante ao que fez o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “A eleição de 2018 não é parâmetro para nenhuma outra eleição. Vai ficar os ensinamentos de uma eleição em que as redes estiveram grande influência, o episódio da facada no presidente, mas que não vai aplicada em nenhuma outra eleição”, afirmou.