Presidente do PSOL quer ver ‘provas de fraude’ de Bolsonaro

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, quer ver as tais “provas de fraude” na eleição de 2018 que Jair Bolsonaro afirma possuir. Medeiros entrou com uma interpelação judicial contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, pedindo que ele apresente seus argumentos para afirmar que o pleito, vencido pelo próprio Bolsonaro, teve irregularidades. “Entrei, na tarde de hoje, com uma interpelação judicial contra Bolsonaro no STF para que ele mostre imediatamente as tais “provas” da fraude eleitoral em 2018. Chega de ameaças e delírios!”

