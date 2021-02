Presidente do PT fala em ‘golpe’ de Lira: ‘Ditador a serviço de Bolsonaro’

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), falou em “golpe” de Arthur Lira (PP-AL) em seu primeiro ato como presidente da Câmara. “Primeiro ato de Artur Lira foi dar um golpe na oposição para mandar na mesa da Câmara”, disse a petista. Lira anulou decisão que permitiu a criação do bloco de Baleia Rossi (MDB-SP), que uniu os partidos de oposição da Casa. Com isso, tira espaço da esquerda nos cargos da mesa. “Violência contra a democracia. Mostrou que será um ditador a serviço de Bolsonaro”, completou em seu Twitter.

