Presidente do Republicanos diz que ACM Neto não indicou ministro do partido

O presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), saiu em defesa da nomeação do deputado João Roma para o Ministério da Cidadania, garantindo que ele foi uma indicação da bancada do partido. Logo depois do anúncio da nomeação de Roma, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia usou suas redes sociais para dizer que o novo ministro foi indicado pelo presidente do DEM, ACM Neto, numa espécie de toma lá, dá cá com o governo. E voltou a criticar o caráter do político baiano.

Maia acusa Neto de ter entregue a cabeça do DEM numa bandeja para Bolsonaro, trabalhando para eleger Arthur Lira como presidente da Câmara. Maia apoiava Baleia Rossi para sua sucessão e não teve apoio da maior parte da bancada de seu partido, o DEM, que preferiu apoiar o candidato de Bolsonaro. Para Maia, Neto trocou o apoio do partido por emendas e cargos, o que o dirigente do DEM nega. Embora seja do Republicanos, Roma é muito ligado a Neto, de quem foi chefe de gabinete na prefeitura de Salvador.

Reclamando da crítica feita por Maia, Marcos Pereira procurou defender a nomeação do ministro e dissociá-la de ACM Neto.

“Você sabe que essa sua publicação não está correta. ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha”, afirmou Pereira, respondendo a postagem de Maia.

“Dizer que é indicação do Republicanos através da bancada é o correto e a mais pura expressão da verdade. Colocar que Neto tem a ver, é mentira, o que não fica bem pra ninguém”, disse Pereira.