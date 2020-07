Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Queiroz

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia Aguiar, nesta quinta-feira, 9. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) estava preso preventivamente desde o dia 18 de junho, suspeito de obstruir as investigações que apuram a existência de um esquema de “rachadinhas” no gabinete de Flávio na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Márcia, acusada de ajudar na obstrução, está foragida desde o dia da prisão de Queiroz, encontrado em Atibaia, no sítio do então advogado do senador, Frederick Wassef.

A defesa solicitou a conversão da prisão em domiciliar no pedido de habeas corpus que foi para as mãos de Noronha na terça-feira, 7, alegando condições de saúde e o contexto da pandemia, além de contestações da autorização dos mandados de prisão. O presidente do STJ tem histórico de decisões favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz é suspeito de operar o esquema de desvios no gabinete do filho do presidente. O caso estava prestes a ter a primeira denúncia apresentada quando o foro de Flávio foi alterado e o processo passou ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio.