Presidente do STJ está com coronavírus

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, testou positivo para a covid-19. O magistrado está assintomático e vai trabalhar da própria residência, informou a assessoria de imprensa do STJ.

Noronha tem ganho atenção pela recente decisão que concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz e sua esposa, que à época estava foragida. A defesa de Queiroz alegou que a prisão representava risco à condição de saúde do ex-assessor acusado de operar um esquema de “rachadinhas” no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro devido ao contexto da pandemia.

O presidente do STJ considerou que a condição de Queiroz se enquadra na recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que sugere o não recolhimento a presídio no meio da pandemia. Ele tem sido criticado, no entanto, pela decisão, já que em diversas ocasiões anteriores durante a pandemia negou pedidos semelhantes. Noronha tem histórico de decisões favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro.