Presidente do STJ livra Bolsonaro de mostrar exames

O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, livrou, ao menos momentaneamente o presidente Jair Bolsonaro de ter de mostrar seus exames provando que não foi infectado com coronavírus. O magistrado determinou na noite desta sexta-feira, 8, que Bolsonaro não tem obrigação de expor o resultado dos testes. “Agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante-se a proteção a sua intimidade e privacidade, direitos civis sem os quais não haveria estrutura mínima sobre a qual se fundar o Estado Democrático de Direito”, escreveu Noronha.

O Estadão, autor do pedido para que o presidente tivesse que revelar os exames, havia pedido o impedimento do presidente do STJ, que já havia declarado publicamente sua posição ante o caso. O jornal deve recorrer ao próprio ST e ao STF na tentativa de ainda obter o resultado do teste de Bolsonaro para a presença de covid-19.