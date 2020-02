Presidente do TRE-PI pode cassar possível concorrente de seu irmão

Gustavo Zucchi

O deputado federal Paes Landim (PTB-PI) pode se beneficiar de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), que é presidido por seu irmão, o desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. O parlamentar é cogitado como candidato para prefeitura de São Raimundo Nonato, cidade com quase 35 mil habitantes no interior do Estado. E a atual prefeita, Carmelita de Castro Silva (PP), será julgada na próxima semana e pode ter seu mandato cassado pela corte eleitoral. Com isso, o petebista seria concorrente na eleição suplementar e teria vida facilitada na disputa pela ausência da atual ocupante do cargo.

Carmelita e seu marido, o deputado Hélio Isaías (PP), terão seu recurso julgado pelo TRE-PI na terça-feira, 3. Eles foram condenados pela 13ª Vara Regional por abuso do poder econômico nas eleições de 2016. A ação foi impetrada pela Coligação Força do Povo (PDT/DEM/PTC/PSB/PSD/PTdoB), que tentou reeleger o ex-prefeito Avelar Ferreira. Se a decisão for referendada pelo TRE, Carmelita e seu marido ficarão inelegíveis por 8 anos.

Mais do que isso, o desembargador Paes Landim se mantém no cargo porque contestou no Conselho Nacional de Justiça a eleição do TRE-PI para o próximo biênio. Ele argumenta que seu mandato só se encerra em 6 de abril, já que teve de ficar afastado do posto durante o último período eleitoral justamente devido à candidatura de seu irmão a deputado federal.

Ao BRP, o parlamentar disse que não quer antecipar qualquer disputa eleitoral. E que até por conta da idade avançada (tem 83 anos) não decidiu ainda se estará ou não nas eleições municipais. Sobre a atuação do irmão. disse que ele é um homem “correto” e que “não conversa com ele” sobre este tipo de coisa. “Eu nunca conversei com ele sobre esse assunto e ele nem admitiria”, disse. “O mandato dele termina agora em abril, isso é bobagem”, completou.