Presidente e governador do Maranhão batem boca

Jair Bolsonaro e o governador do Maranhão, Flávio Dino, usaram o domingo para bater boca quanto às estratégias de combate à covid-19. O presidente começou, postando um vídeo de abordagem policial em um ônibus em São Luís para apontar arbítrio da polícia do Estado.

"Documento e declaração de que vai trabalhar"… Se não tem desce. Assim o povo está sendo tratado e governado pelo PCdoB/MA e situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela. pic.twitter.com/ScfGhRlANd — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 10, 2020

Bolsonaro usou a situação para comparar a política do governador do PC do B à do governo da Venezuela. “Milhões já sentem como é viver na Venezuela”, escreveu.

O governador reagiu. Disse que as medidas foram determinadas pelo Judiciário e estão sendo executadas pelo governo.

Bolsonaro inicia o domingo me agredindo e tentando sabotar medidas sanitárias determinadas pelo Judiciário e executadas pelo Governo. E finge estar preocupado com o desemprego. Deveria então fazer algo de útil e não ficar passeando de jet ski para “comemorar” 10.000 mortos. pic.twitter.com/XCIF9HsKVy — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) May 10, 2020

Em outro post, também no Twitter, Dino afirmou que, se Bolsonaro vivesse no Maranhão, não teria como afrontar as regras de isolamento social, como fez no último sábado, ao sair para um passeio de jet ski.