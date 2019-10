‘Presidente erra ao divulgar esse vídeo’

Equipe BR Político

O vídeo no qual Jair Bolsonaro aparece como um “leão” contra “hienas” que representam diversas instituições como o STF, a ONU e a OAB, já gera reações. João Amoêdo, do Novo, que não pode ser considerado como um “esquerdista” disse que o presidente “erra ao divulgar” o vídeo. “Ele deveria diferenciar as críticas infundadas das críticas a posicionamentos, ideias e posturas equivocadas de seu governo. Quem faz esse último tipo de critica é muito mais útil ao presidente e ao Brasil do que quem apenas o bajula”, escreveu em seu Twitter.