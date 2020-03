Presidente escala humorista comendo banana para falar de PIB

Equipe BR Político

No dia do anúncio do fraco resultado do crescimento do PIB brasileiro em 2019, de 1,1%, o presidente Jair Bolsonaro fez o humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, da TV Record, viver uma cena patética nesta manhã de quarta, 4, ao escalá-lo para entreter fãs e jornalistas que trabalham na porta do Palácio do Alvorada. O humorista pediu para ser questionado pelos profissionais como se fosse o presidente, o que não ocorreu. Ele ainda fez seu número comendo uma banana, em alusão ao gesto feito com os braços pelo presidente em meados de fevereiro aos jornalistas que o questionaram sobre as obras na biblioteca da Presidência para abrigar a equipe da primeira-dama.

Quando indagado por jornalistas sobre riscos na negociação com o Parlamento em relação ao Orçamento impositivo ou sobre o resultado aquém do esperado do PIB, Bolsonaro terceirizou as respostas ao humorista.