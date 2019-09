Presidente faz live de 3 minutos com sonda do hospital

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro transmitiu sua live semanal nesta quinta, 12, do hospital onde está internado desde sábado para a retirada de uma hérnia no abdômen. Com sonda nasogástrica, Bolsonaro falou aos cerca de 13 mil espectadores conectados no momento por três minutos. Sobre a mesa, repousava um boné com o slogan eleitoral de Donald Trump adaptado: “Make Brazil great again”.

O cronograma de reassunção ao cargo foi alterado após a equipe médica que o atendeu detectar um quadro de “lentificação intestinal e distensão abdominal”, esticando por mais quatro dias, em princípio, a interinidade do general Hamilton Mourão como presidente.

“Foi avaliado que o presidente deve descansar por mais quatro dias, a contar de amanhã, 13. Sexta, sábado, domingo e segunda. Esse descanso vai acelerar o processo de recuperação do presidente e, com toda naturalidade e normalidade, o general Mourão permanece como presidente em exercício até segunda-feira que vem”, disse hoje o porta-voz Otávio Rêgo Barros. Até o momento, não há previsão de alta do presidente.