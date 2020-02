Presidente lança ‘desafio’ do ICMS aos governadores

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro lançou um “desafio” aos governadores: vai derrubar impostos federais sobre o combustível se eles “zerarem” o ICMS. Desde o início do ano, o presidente vem insistindo na proposta de que o imposto estadual deve ser reduzido para que o preço dos combustíveis caia. Os governadores, claro, não concordam.

“Eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS”, declarou Bolsonaro em paradinha em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, 5.

Em nota, na última segunda, pelo menos 22 governadores contestaram o plano do presidente e criticaram o modo como o presidente deflagrou a discussão. Segundo eles, a proposta é “inconstitucional”.

“Olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com governadores. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria, e não na bomba. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias, mas na bomba não baixou nada”, disse