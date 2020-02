Presidente mantém silêncio sobre convocação para protestos

Equipe BR Político

De volta a Brasília após passar o carnaval no Guarujá, litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro manteve a boca fechada ao ser questionado sobre os disparos via WhatsApp convocando para protestos no próximo dia 15 de março. O presidente esteve na porta do Palácio da Alvorada cumprimentando simpatizantes e não respondeu aos questionamentos feitos pela imprensa sobre o caso, revelado nesta quarta-feira, 26, pelo BRPolítico. Bolsonaro teria inclusive orientado seus ministros para não falar sobre o caso, que irritou parlamentares e complica ainda mais a relação do Planalto com o Congresso Nacional.