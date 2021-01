Presidente: ‘Não está nada comprovado cientificamente com essa vacina’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a eficácia das vacinas contra a covid-19 nesta sexta, 22, ao conversar com a imprensa na porta do Palácio da Alvorada sobre a distribuição das duas milhões de doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca aos Estados que deve começar no sábado, 23, caso o imunizante chegue hoje ao País da Índia.

“Pode ter certeza que a Aeronáutica está aí pronta para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina (de Oxford/AstraZeneca) amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começa a chegar aos seus destinos”, disse o presidente.

Ele voltou a bater na tecla de que não vai obrigar ninguém a se vacinar. “O que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixo bem claro, ela é emergencial, eu não posso obrigar ninguém a tomar, como um governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto”, afirmou.

“Tem que ser voluntária, afinal de contas não está nada comprovado cientificamente com essa vacina”, acrescentou, sem especificar se se referia à Coronavac ou à de Oxford e AstraZeneca.

“Peço que o pessoal leia, não é a bula, mas eu chamo de bula, os contratos com as empresas para tomar pé de onde chegaram as pesquisas e porque não se concluiu ainda dizendo que é uma vacina perfeitamente eficaz”, prosseguiu.

A declaração, independente de qual vacina ele se referia, é mais uma desinformação, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que há evidências robustas sobre a segurança das vacinas ao dar autorização para o uso emergencial dos medicamentos no domingo passado. A agência apontou incertezas sobre a eficácia em alguns grupos específicos, mas ressaltou que o benefício do uso para amenizar a pandemia supera os riscos potenciais.