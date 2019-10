Presidente nega quebra do monopólio da Caixa com FGTS

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro negou que o governo federal tenha intenção de quebrar o monopólio da Caixa Econômica como operadora do FGTS. E ainda acrescentou que, se partir alguma sugestão do tipo do Congresso, ele pretende vetá-la. “Se o Congresso decidir quebrar o monopólio da Caixa, eu a vetarei segundo orientação da própria (ministério) Economia”, escreveu o presidente em seu Facebook, nesta segunda, 7.

– O Globo cita o "GOVERNO" como autor de proposta pelo fim do monopólio da CEF sobre o FGTS.- Eu, o Ministro da… Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Segunda-feira, 7 de outubro de 2019

O Planalto tem intenção de aproveitar a MP que autorizou o saque do fundo para reformulá-lo, de acordo com o Globo. A principal alteração seria justamente permitir que outros bancos, além da Caixa, atuassem como gestores do FGTS.