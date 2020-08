Presidente nomeia Temer como chefe de missão humanitária no Líbano

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta manhã de domingo, 9, que nomeou o ex-presidente Michel Temer como chefe da comitiva humanitária de ajuda ao Líbano, durante teleconferência com outros chefes de Estado organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Temer é filho de libanês.

Segundo o chefe do Planalto, serão enviados ao país do Oriente Médio medicamentos e insumos básicos de saúde reunidos pela comunidade libanesa, além de toneladas de arroz.

Temer se disse honrado pelo convite. “O ex-presidente Michel Temer está honrado com o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a missão humanitária do Brasil no Líbano. Quando o ato for publicado no Diário Oficial serão tomadas as medidas necessárias para viabilizar a tarefa”.