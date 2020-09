Presidente passa por cirurgia na bexiga nesta sexta

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada na manhã desta sexta-feira, 25, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde será submetido a uma cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga, às 10h30. No início do mês, em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo disse que tem o cálculo há mais de cinco anos. Segundo o presidente, a pedra está na bexiga e é maior do que um grão de feijão.

A operação é considerada de baixo risco. A data de saída do hospital será avaliada após a cirurgia. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o procedimento será feita pelo médico urologista Leonardo Borges, acompanhado de um cardiologista. Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite desta quinta-feira (24)