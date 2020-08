‘Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Queiroz?’

A ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um jornalista na tarde de domingo, 23, gerou uma espécie de corrente virtual pelas redes sociais. A pergunta que gerou a reação desmedida do presidente passou a ser repetida por centenas de pessoas no Twitter.

O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) foi um dos primeiros a questionar: “Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”.

Depois, políticos como o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol), o ex-senador Ciro Gomes (PDT-CE) e o ex-presidente do Novo João Amoêdo foram alguns dos nomes a questionar virtualmente o presidente.

A corrente virtual ainda foi engrossada por jornalistas, artistas e influenciadores, como Caetano Veloso e Felipe Neto.

Até o momento, a pergunta segue sem resposta.

No início do mês, a quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz revelada pela revista Crusóe mostrou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro repassou R$ 72 mil em cheques a Michelle entre 2011 e 2016.