Presidente promete harmonia entre Executivo e Legislativo

Como todo início de mandato no Congresso, imperam as promessas de independência das Casas Legislativas do Congresso e harmonia entre o Legislativo e Executivo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta, 3, que “imperará a harmonia” entre os Poderes após receber os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleitos com o apoio do chefe do Palácio do Planalto.

“Trocamos impressões, esse diálogo não começou hoje, começou durante a própria campanha. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta: o clima é o melhor possível, imperará a harmonia entre nós”, disse Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

Como você leu aqui no BRP, o governo distribuiu até R$ 3 bilhões a parlamentares na campanha do Congresso em troca de apoio aos nomes vencedores.

No encontro solicitado pelos dois parlamentares, Pacheco falou de “pacificação”, de harmonia entre Poderes, resguardando a independência de cada um deles. Disse que as sugestões de pauta do presidente, que serão submetidas ao Colégio de Líderes, têm como foco o enfrentamento “seguro e ágil” da pandemia do novo coronavírus e a recuperação econômica do Brasil.

“Vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil com todos os projetos que sejam necessários”, declarou o senador à imprensa.